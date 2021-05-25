الجمارك تدون بلاغاً ضد مدير شركة بدر للطيران





أعلنت هيئه الجمارك رسمياً فتح بلاغ في مواجهة أحمد عثمان أبوشعيرة مدير طيران بعد اتهامه للجمارك بتهريب الذهب عبر المطار، أمام وزيري مجلس الوزراء والداخلية. وقال رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة بشير الطاهر (بحسب التيار) أن البلاغ تم فتحة بتوجيهات منه على خلفية اتهام مدير شركة بدر الجمارك، مشيراً إلى أن الجمارك، ضبطت 18.5 كيلو بالرغم من رفض مدير بدر لتفتيش الطائرة،وتم التوجيه بعدم إقلاع الطائرة من أمام هنقر الشركة وإقلاعها من داخل التارمك وهذا ما طالبنا به كثيراً،وأشار إلى مطالبتهم بأن يتم التفتيش بلجنة تضم ضابطاً من الجمارك وضابطاً من الطيران المدني وفرداً من أمن الشركة. وأكدت إدارة جمارك مطار الخرطوم مواصلتها التحدي في القبض على المهربين عبر المطار، وتتمكن من ضبط ذهب في طريقه للتهريب خارج البلاد، وذلك عبر وردية (ذو النورين) التابعة لهئية الجمارك بإدارة جمارك مطار الخرطوم قبل مغادرة الطائرة قامت بعملية ضبط ذهب يزن (١٧١.٨) جراماً بحوزة راكب أجنبي في طريقه للتهريب خارج البلاد وذلك عبر إخفائه بطريقة محترفة وتأتي هذه الضبطية في إطار عمل جمارك المطار في مكافحة تهريب الذهب وكافة ثروات البلاد للخارج.

الخرطوم (كوش نيوز)