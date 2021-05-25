فاروق جبرة مدربًا لمنتخب السيدات





أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم، الثلاثاء، عن تعيين الكابتن فاروق جبرة مدربًا لمنتخب السيّدات.

وقال المكتب الإعلامي للاتحاد، إنّ رئيس الاتحاد كمال شداد عقد اجتماعًا مع جبرة في حضور ميرفت حسين، تمّ الاتّفاق على التفاصيل النهائية.

وتمّ التأمين على تولي المدربة سلمى الماجدي منصب المدرب العام، على أنّ يكمل متبقي الجهاز الفني في الأيام المقبلة.

ويشارك منتخب السيدات السوداني في البطولة العربية وتصفيات أمم إفريقيا وبطولة سيكافا.

وسيحتفظ جبرة بمنصبه مدربًا لفريق أهلي مروي إلى جانب عمله كمدرب لمنتخب السودان للسيدات.

باج نيوز