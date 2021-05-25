القوات المسلحة تنفي بيع شركة زادنا





نفت القوات المسلحة بيع شركة زادنا العالمية للاستثمار التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي لمنسوبي القوات المسلحة .

و قالت القوات المسلحة في تعميم إطلع عليه “باج نيوز” إن ما تداولته بعض الوسائط حول بيع شركة زادنا عارٍ عن الصحة تماماً ، مشيرة إلى أنها تعلم أهمية المحافظة على مقدرات و موارد البلاد الاستراتيجية و أضافت “و شركة زادنا العالمية أحد اهم هذه المؤسسات الناجحة التي يصعب التفريط فيها كما أن المنظومة الإدارية لصندوق الضمان تعمل بشفافية غير محدودة تمنع التصرف في مؤسساتها دون الرجوع للجمعية العمومية”.

و تابعت “ستظل شركة زادنا تؤدي رسالتها وفق رؤية وطنية مع غيرها من المؤسسات الإقتصادية التابعة للصندوق وتسهم بقيمة إضافية إيجابية للاقتصاد الوطني في الطريق إلى النهضة الاقتصادية المنشودة”.

باج نيوز