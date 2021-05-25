التعايشي : نخوض جولة المفاوضات برغبة أكيدة في توقيع إتفاق سلام مع الحلو





قال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي إن جولة المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال خطوة في طريق إنجاز إتفاق سلام مع عبدالعزيز الحلو .

و أوضح التعايشي في تدوينة على صفحته ب”فيسبوك” أنه وصل اليوم إلى مدينة جوبا ؛ لاستئناف جولة التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، و التي ستبدأ غداً ‘الأربعاء” تحت رعاية دولة جنوب السودان .

و أكد خوضهم الجولة برغبة أكيدة من الحكومة في توقيع إتفاق سلام مع الحلو مشيراً إلى أن الجولة جاءت بعد إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس الماضي بين عبدالفتاح البرهان و عبدالعزيز الحلو .

و أضاف “إتفاق تلو إتفاق إلى أن يعم السلام كل ربوع البلاد” و تابع “و نأمل أن ينضم عبدالواحد نور لركب السلام”.

باج نيوز