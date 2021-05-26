عقوبات بالجملة في اجتماع لجنة الانضباط





عقدت لجنة الانضباط المنتخبة في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA يوم أمس الأول اجتماعها رقم (57) في قاعة الأستاذ محمد الشيخ مدني بمباني الاتحاد، في الخرطوم2، برئاسة مولانا محمد عوض حميدة، ونظرت اللجنة في الثلاث حالات المحالة إليها، واتخذت القرارات التالية:

1/ عطفاً على تقارير مباراة النهضة ربك، وحيدوب النهود، في منافسة الوسيط بالدورة الأولى خلال المجموعة الثالثة بالأبيض، قررت اللجنة توجيه إنذار إلى (علي سومي) مدرب نادي النهضة ربك لما بدر منه من سلوك ..

2/ استناداً إلى تقارير مباراة المريخ الجنينة وحيدوب النهود، في منافسة الوسيط بالدورة الأولى خلال المجموعة الثالثة بالأبيض، قررت اللجنة إيقاف اللاعبين المذكورين تالياً لمدة أربعة أشهر عن مزاولة نشاطهم، (علاء الدين اللازم، أبوطالب، مجاهد جبريل، زكريا عبدالرحمن، عبدالباسط محمد أحمد، وعبد اللطيف محمد ناصر) من المريخ الجنينة، بالإضافة إلى (فخر الدين عجب، نادر برهان، أيوزي شبوكي، أحمد حمدين) من حيدوب النهود، وتقرر أيضاً إيقاف حبيب حسين مسئول المعدات في فريق نادي النهضة ربك لمدة أربعة أشهر أيضاً.

3/ قررت اللجنة إيقاف اللاعب اسحق رابيو في مريخ الجنينة لعدم التزامه بسداد الغرامة المفروضة عليه لصالح نادي الأهلي عطبرة، وقيمتها (2.500) دولار، حتى نهاية الفترة الممنوحة له التي اتنهت في 30 أبريل 2021م..

صحيفة الصيحة