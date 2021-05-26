شداد يستقبل المنسق الإقليمي للدوري الأسباني ولقاء جامع





استقبل البروفسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، في مكتبه ظهر أمس الأول المستر خوان فينوتس المنسق الإقليمي للدوري الأسباني، وذلك بحضور البروفسير محمد جلال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء والأستاذة ميرفت حسين عضو مجلس الإدارة، والدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد، ودار خلال الاجتماع نقاش مطوّل حول تبادل الخبرات والعمل على الاستفادة من تجربة الدوري الأسباني، والتحول الحقيقي نحو دوري المحترفين، وكذلك تأهيل الكودار الإدارية والفنية والإعلامية، والتطرق إلى الطفرات الإعلانية الواجب إحداثها، والاهتمام بالصغار وتأسيس برامج لهم، وتم تكريم البروفسير كمال شداد من جانب المنسق الإقليمي للدوري الإسباني، وتمثيل السفارة الإسبانية في السودان، وتم التأكيد على عقد اجتماع جامع ظهر يوم غد الخميس 27 مايو 2021م مع قادة الاتحاد بحضورٍ يمثل المنتخبات الوطنية وناديي الهلال والمريخ وعدد من الشخصيات المهتمة بالتطوير الرياضي، وسيشهد الاجتماع عروض بالبروجكتر من المنسق الإقليمي وكذلك الاتحاد لبرامج التطوير المقترحة ..

صحيفة الصيحة