الإسلامية تنذر باتخاذ إجراءات قانونية ضد أساتذة جامعيين من منسوبيها مُبتعثين إلى الخارج





أنذرت جامعة أم درمان الاسلامية أساتذة جامعيين من منسوبيها، تم ابتعاثهم للدراسات العليا بالخارج على نفقتها، ولم يعودوا، عقب انتهاء البعثة.

وطالبتهم إدارة الجامعة بالحضور في فترة أقصاها شهر من تاريخ اليوم الثلاثاء، لتسوية مديونيتهم للجامعة، حتى لاتضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يُذكر أن عدد الأساتذة 14 استاذاً، معظمهم مبتعثين إلى بريطانيا، والبقية إلى ماليزيا وهولندا وايرلندا وأسبانيا.

صحيفة السوداني