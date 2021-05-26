ارتفاع كبير في زيوت الطعام بالأسواق





تشهد زيوت الطعام زيادة في الأسعار لضعف الإنتاجية وارتفاع التكلفة لزيادة سعر الصرف ما انعكس سلباً بتوقف عدد كبير من المصانع.

وأكد المديرالتنفيذي لمصنع التضامن لزيوت الطعام ناصرالحاج في تصريح لـ(السوداني) ارتفاع أسعار الزيوت واوضح بان الزيادة لارتفاع سعر الصرف وانعدام الوقود وزيادة اسعار العمالة تزامنا مع الأوضاع المعيشية ، مشيراً إلى ضعف القوى الشرائية بسبب الغلاء، وقال إن تأخر محصول الحبوب الزيتية انعكس على شح الزيوت، مبيناً أن سعر زيت الفول عبوة 36 رطلاً استقر في(12) بدلاً عن(10) آلاف جنيه أما زيت الفهد من (7) آلاف جنيه إلى (9) آلاف جنيه فيما قفز زيت عباد الشمس الأبيض من (10) إلى (15) ألف جنيه وزيت السمسم من(17) إلى (20) ألف جنيه، متوقعاً ارتفاع الأسعار مجدداً بارتفاع سعر الصرف، كاشفاً عن توقف عدد كبير من المصانع بسبب ضعف الإنتاجية وارتفاع التكلفة الصناعية.

وقال تاجر زيوت بشرق النيل محمد الجاك إن ارتفاع سعر الصرف انعكس سلباً على أسعار الزيوت وتسبب في خلق شح فيها ، مبيناً أن سعر رطل زيت الفول (500) جنيه وزيت عباد الشمس (2٫700) جنيه لعبوة (4) وربع رطل، متوقعاً زيادة جديدة تزامناً مع ارتفاع سعر الدولار.

وأكد تاجر سلع بالخرطوم السر علي حدوث ارتفاع كبير في أسعار الزيوت بسبب ارتفاع سعر الصرف وشح حجم العرض، وتراجع إنتاج المصانع ما انعكس سلباً على ارتفاع الأسعار، مبيناً أن سعر زيت صباح عبوة (4) وربع بلغ (2٫200) جنيه أما(1) لتر بسعر (1٫700) جنيه فيما قفز سعر رطل زيت الفول إلى (550) جنيهاً، واصفاً القوى الشرائية بالضعيفة.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني