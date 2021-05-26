وزير الطاقة: إنتهاء القطوعات بشكل نهائي في أغسطس القادم





عزا وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي، عودة برمجة لقطوعات الكهرباء بعد شهر رمضان بسبب الضعف في التوليد المائي، وقال إنها سنتهي في شهر أغسطس المقبل بشكل تام. وأضاف: أن جميع الماكينات والتوربينات في أحسن حالاتها لكن احتياجات وزارة الري للمياه للموسم الزراعي أدى إلى نقص طفيف في عمليات التوليد المائي. وكشف جادين في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الازرق بحسب صحيفة السوداني، عن وجود كميات مقدرة من الوقود ببورتسودان تعمل الوزارة على ترحيلها للولايات لإزالة الاختناقات والصفوف، متوقعاً حدوث زيادة في أسعار الوقود تماشياً مع زيادة أسعار الدولار.

الخرطوم (كوش نيوز)