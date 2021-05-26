حميدتي يبحث مع مركزي الحرية والتغيير معاش الناس وحماية الفترة الانتقالية





بحث النائب الأوّل لمجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو، الأربعاء، مع أعضاء المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، القضايا المتعلّقة باستكمال مهام الفترة الانتقالية.

وقال حميدتي في تدوينة على صفحته الرسمية، الأربعاء،”التقيتُ اليوم أعضاء المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وناقشنا عددًا من القضايا المتعلقة باستكمال مهام الفترة الانتقالية وفي مقدمتها معاش الناس وحماية الفترة الانتقالية”.

وأشار حميدتي إلى أنّ اللقاء يمثّل خطوة في الاتّجاه الصحيح لمناقشة قضايا التغيير بشفافية ووضوح.

وأضاف” جدّدنا خلال اللقاء عزمنا على السير في حماية الثورة وصولاً إلى ديمقراطية حقيقية بقيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية”.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلّحة، تنتهي بإجراء انتخابات في العام 2024.

باج نيوز