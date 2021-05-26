ليفربول يضم مفأجاة في الدفاع.. رفيق فان دايك الجديد





يسعى ليفربول الإنجليزي لتدعيم خط دفاعه الهش، بالتعاقد مع مدافع جديد، يبدو أنه سيكون رفيق الهولندي فيرجل فان دايك في خط الدفاع الموسم المقبل.

ووفقا لمصادر عدة، أكمل ليفربول التوقيع مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، مقابل 35 مليون يورو، قادما من لايبزغ الألماني.

ووفقا للصحفي فابريتسيو رومانو، فإن ليفربول دفع قيمة كسر العقد الشرط الجزائي، ليوقع مع اللاعب فورا.

وقد تكون صفقة ليفربول الجديدة “غريبة” بعض الشيء، فاللاعب الفرنسي الشاب البالغ من العمر 22 عاما لا يمتلك خبرة كبير، مما يجعل مبلغ انتقاله كبيرا للاعب صغير.

وبالإضافة لذلك، فلم يكن كوناتي لاعبا أساسيا في خط دفاع لايبزغ هذا الموسم، وكان من اللاعبين الاحتياطيين، حيث شارك في 14 مباراة بالدوري.

ويتميز كوناتي ببنية جسمانية قوية، وطولا فارعا (194 سم)، ومن المتوقع أن يكون المدافع الأساسي للريدز الموسم المقبل بجانب فان دايك.

ومن المتوقع أن لا يفعل ليفربول خاصية شراء المدافع التركي أوزان كاباك، من شالكة، حيث سيعود المدافع الشاب لألمانيا بعد تجربة لم تنجح كثيرا في إنجلترا.

سكاي نيوز