المريخ..سوداكال يطالب بتحويل أعضاء في اتحاد الكرة إلى لجنة الانضباط





أعلن نادي المريخ عن خطابٍ جديدٍ إلى اتحاد كرة القدم السوداني، حوى مطالباتٍ بتحويل أعضاء أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد إلى لجنة الانضباط.

وقال المكتب الإعلامي لنادي المريخ، الأربعاء”، إنّ الخطوة تجئ إنفاذًا لمخرجات اجتماع مجلس الإدارة في الثاني والعشرين من مايو، والقاضي باستخدام صلاحياته الواردة في المادة”106″.

وأشار النادي إلى أنّ أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني خالفوا أحكام المواد “17” و “18” من نظام الاتحاد الأساسي والتي تمنع تدخل أي جهة في شؤون المريخ الداخلية وكذلك إدارة كل ما يتعلق عضويته باستقلالية تامة.

وفي السابع والعشرين من مارس الماضي، أعلن نادي المريخ عن إجراء جمعية عمومية لإجازة النظام الأساسي، لينهي مجلس آدم عبد الله سوداكال.

ويسود الغموض الإداري نادي المريخ في الوقت الراهن، بعد تمسّك آدم عبد الله سوداكال بالاستمرار في رئاسة النادي، وسط مطالباتٍ جماهيرية بمغادرته على خلفية نهاية دورة مجلسه.

باج نيوز