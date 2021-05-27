رامي رضوان يكشف موقفا غريبا أثناء دفن الفنان سمير غانم.. وأسامة الأزهري: دلالة من المولى





كشف الإعلامي رامي رضوان- أثناء حواره مع الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، في برنامج مساء دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء- عن موقف غريب، حدث أثناء دفن الفنان سمير غانم.

وقال رضوان، إن هناك موقفا حدث، خلال رحلة وداع الفنان الكبير سمير غانم، موضحا: «في علامات الواحد بيحس إن ربنا بيطبطب عليه، وهذا ما حدث لي أثناء دفن الفنان الراحل سمير غانم».

وتابع الإعلامي رامي رضوان،: “ونحن في الوداع، وقبل أن نُنزل جسد الفنان الراحل من على سيارة نقل الموتى، وفي هذا الوقت وبمجرد مرور سيارة المتوفى أمامي؛ وإذا بآية قرآنية تتلى عبر إذاعة القرآن الكريم”.

وأكمل الإعلامي رامي رضوان، أن هذه الآية القرانية، تقول: بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).. صدق الله العظيم.

ومن جهته، ردَّ الدكتور أسامة الأزهري، قائلا: «عليك أن تستبشر خيرا، وهذه سُنَّة عن النبي الكريم، ودائما ننظر في الجانب الإيجابي، يكون فيه دلالة ورسالة من عند المولى- عز وجل-».

صدى البلد