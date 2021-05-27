الدولار يصعد بقوة في السوق السوداء السودانية وبنوك ترفع الراية البيضاء





سجل الدولار الأمريكي يوم الخميس سعراً قياسياً أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء، الجنيه السوداني يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين، وذلك رغم النظام الذي أطلقته الحكومة الإنتقالية في فبراير من العام الجاري، وهو نظام السعر الموحد .

يوم الخميس 27 مايو 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 450.00 جنيهاً .

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 27 مايو 2021 م، وجاء السعر 415.86850 جنيه للدولار بينما قامت عدد البنوك التجارية بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 416-435 جنيه للدولار، حيث أصبحت بعض البنوك تطارد يومياً السوق الموازي الذي بات يسيطر على الوضع ويقدم أسعارا أفضل من البنوك فيما توقفت بعض البنوك عند أسعار منخفضة كثيرا عن السوق الأسود وإستسلمت ورفعت الراية البيضاء. وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 40.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)