التشيك تعلن رغبتها الاستثمار في السودان بـ”5″ مليون دولار





أعلنت التشيك عن رغبتها في الاستثمار بقيمة خمسة مليون دولار ممثلةً في مجال التعدين والبنى التحتية والسكة حديد وإنشاء بنك تشيكي بالخرطوم وتطوير القطاع الخاص، والتدريب في الجامعات وتبادل الخبرات وتطوير القطاع الخاص بجانب إعفاء الديون.

والخميس، بحث وزير الاستثمار السوداني الهادي محمد إبراهيم مع سفير التشيك بالقاهرة جان فوليك مجالات العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وقال وزير الاستثمار السوداني الهادي محمد إبراهيم، بحسب وكالة السودان للأنباء، إنّ اللقاء يعتبر إحدى ثمرات مؤتمر باريس لدعم الإنتقال الديمقراطي في السودان الذي انعقد بفرنسا مؤخرًا.

باج نيوز