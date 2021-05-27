المريخ مطالب بالعلامة الكاملة من بوابة هلال كادوقلي





ينازل المريخ نظيره هلال كادوقلي، في مواجهة يبحثُ من خلالها فريق الإنجليزي عن ثلاث نقاط للبقاء في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

ويأمل المريخ عندما يواجه نظيره هلال كادوقلي، الجمعة، بـ”القلعة الحمراء”، إلى الاستفاقة سريعًا، بعد التعثّر الأخير أمام حي الوادي نيالا وفقدانه نقطتين في سباق المنافسة على لقب الدوري السوداني الممتاز.

وتعدّ مواجهة اليوم مع هلال كادوقلي ثأرية بعدما فرض الأخير التعادل على المريخ في أولى مبارياته بالدوري الممتاز.

وواجه المريخ ضغطًا في الأسبوع الماضي، عندما خاض جولتين أمام الهلال وحي الوادي نيالا مؤجلتين من الدورة الأولى للمنافسة.

ومن المنتظر أنّ تظهر أسماء جديدة في لقاء الغد، أبرزها التاج يعقوب، وبكري المدينة، ومنجد النيل، عن المشاركة بصورة أساسية في جولتي الهلال وحي الوادي نيالا.

وفي المقابل، يأمل هلال كادوقلي تقديم مستوياتٍ مختلفة أمام المريخ والحصول على نقاطٍ جديدةٍ تعينه على الخروج من النفق المظلم.

ويتواجد ممثل كادوقلي في المرتبة الخامسة عشر بروليت الدوري الممتاز، حيث يملك في جعبته”10″ نقاطٍ، بفارق نقطتين عن المتذيّل المريخ الفاشر.

وفي المباريات الأخرى،يلتقي هلال الأبيض”20″ نقطة، بالمركز التاسع، نظيره الخرطوم الوطني”27″ نقطة، ويلعب المريخ الفاشر”8″ نقاط، أمام حي الوادي نيالا”21″ نقطة، ويواجه الأمل عطبرة صاحب الـ”22″ نقطة، بالمركز الخامس، نظيره الشرطة القضارف”13″ نقطة.

باج نيوز