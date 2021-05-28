شاهد بالصور.. إعلامية سودانية حسناء تخطف لقب الفتاة الأعلى مهراً في السودان…رجل أعمال يقدم لها مبلغ 15 مليار عبارة عن قولة خير ومهر





خطفت الإعلامية السودانية الصاعدة شهد أزهري الأضواء وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحات والقروبات الموجودة على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت شهد في آخر صور لها خلال جلسة تصوير خاصة حصدت بها الآلاف من التعليقات والاعجابات خلال ساعات قليلة من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فبعد انتشار صورها وتحقيقها لشهرة واسعة على السوشيال ميديا أصبحت الأخبار تلاحق الإعلامية الصاعدة والمتألقة.

حيث أكدت صفحة مهتمة بأخبار النجوم والمشاهير وتنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتابعها محررة موقع النيلين أن المذيعة خطفت لقب الفتاة السودانية الأعلى مهراً.

وذكرت الصفحة في تفاصيل الخبر أن شهد قبلت الزواج من رجل أعمال ثري قدم لها مبلغ 15 مليار عبارة عن قولة خير ومهر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين