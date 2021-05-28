موقعة مرتقبة بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي





استاد جاسم بن حمد بنادي السد يحتضن قمة من العيار الثقيل تجمع الأهلي المصري بفريق نهضة بركان المغربي في موقعة كأس السوبر الإفريقي.

ستكون مواجهة السوبر الأفريقي المقررة،الجمعة، على استاد “جاسم بن حمد” بنادي السد، قمّة رياضية جديدة على أراضي قطر، والتي ستجمع بين النادي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، ونظيره نهضة بركان المغربي، بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن المدير الفني للأهلي المصري بيتسو موسيماني عن أنّ نهضة بركان المغربي فريق قوي ويمتلك عناصر مميزة، ولديه مدير فني إسباني.

وأشار بحسب الموقع الرسمي للنادي، إلى أنّ الأهلي يسعى لتحقيق الفوز والتتويج بلقب كأس السوبر.

وأضاف” الأهلي ينتظر نهائي كأس السوبر الإفريقي، منذ فترة وهو قادر على التتويج به رغم صعوبة المباراة.

وأردف” نهضة بركان من الفرق القوية والمميزة، ولديه عناصر جيدة تمتلك خبرة كبيرة، بالإضافة إلى مدير فني إسباني جيد، كنت أعرفه شخصيا، وشاهدت عدة مباريات للفريق، وبكل تأكيد هو فريق مميز، وحقق الفوز على بيراميدز في نهائي الكونفدرالية العام الماضي، لكن الأهلي قادر على حسم المباراة لصالحه، والتتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه”.

باج نيوز