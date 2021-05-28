“دويتشه بنك” الألماني يقرر استئناف التعاملات المصرفية مع السودان





علمت مصادر أن مصرف “دويتشه بنك” الألماني؛ قرر الأسبوع الماضي استئناف التعاملات المصرفية الطبيعية مع السودان، بعد انقطاع لنحو 15 عاماً.

وأبلغ مصدرٌ دبلوماسي رفيعٌ،المصادر أن سفارة السودان ببرلين تلقت إخطاراً رسمياً؛ بقرار رئاسة البنك في فرانفكورت، استئناف التعاملات المصرفية مع السودان، وأن رئاسة البنك تجري حالياً مُشاورات مع فروعه الإقليمية في دبي والقاهرة بشأن الجوانب الفنية اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

يعتبر “دويتشه بنك” أكبر مؤسسة مصرفية في ألمانيا، ويأتي في المرتبة رقم 21 على مستوى العالم حسب تصنيف العام 20117 – 2018م. وشكّل قرار البنك إيقاف تعاملاته المصرفية مع السودان بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان، حجر عثرة أمام معظم التعاملات المصرفية للسودان مع العديد من دول العالم، خاصةً مع الدول الأوروبية، بحكم سيطرة البنك على جزء مقدر من تدفقات التعاملات المصرفية العالمية بشبكة فروع تغطي 58 دولة حول العالم.

ويمثل قرار البنك باستئناف التعاملات المصرفية مع السودان، دفعة مقدرة في اتجاه تعزيز التنمية الاقتصادية والتبادلات التجارية وتحسين بيئة الاستثمار بالبلاد.

السوداني