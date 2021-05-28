مدرب إسبانيا السابق يقود ليبيا أمام صقور الجديان





سيتوجه المدرب الإسباني خافيير كليمينتي عطلة هذا الأسبوع صوب ليبيا لتولي مسؤولية قيادة المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، الذي سبق وقاده في الفترة بين 2013 و2016 وتوج معه ببطولة أمم أفريقيا للمحليين.

وأكد المدرب السابق لمنتخب إسبانيا في تصريحات لشبكة (أوندا فاسكا) أنه سيتوجه خلال الساعات المقبلة لمشاهدة آخر مباريات في الدوري الليبي من المدرجات والإعداد لمباراته الأولى مع المنتخب يوم 19 يونيو الجاري أمام السودان في قطر في تصفيات كأس العرب.

وقال “أعتقد أنهم أصبحوا أكثر قوة، معظمهم من اللاعبين الذين حظيت بهم في السابق وشباب من مستوى رفيع، وهذا ما حفزني. رغم أنني لن أكون فكرة قبل مشاهدتهم بنفسي في المباريات “.

وتستعد ليبيا لخوض التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 في أغسطس المقبل ، في مجموعة “معقدة” تكملها مصر والجابون وأنجولا، وسيتأهل منها فقط المتصدر، للمرحلة التالية من التصفيات.

وسبق أن قاد كليمينتي، المدرب الحالي لمنتخب الباسك في إسبانيا، إلى جانب ليبيا منتخبات إسبانيا (1992-1998)، صربيا (2006-2007) والكاميرون (2010-2011) وأندية إسبانية كأتلتيك بيلباو، إسبانيول، أتلتيكو مدريد، ريال سوسييداد وريال بيتيس، إضافة لأوليمبك مارسيليا الفرنسي.

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