الأقطان تستهدف زراعة (50) ألف فدان في الموسم الحالي





كشف المدير العام لشركة السودان للأقطان المهندس محمد قناوة عن استهداف خطة الموسم الحالي 2021 – 2022م زراعة 50 ألف فدان بمحصول القطن منها مساحة 40 ألف فدان بالقطاع المروي ومساحة 10آلاف فدان بالمطري.

وأكد في تصريحات صحفية، أن العمليات الزراعية تبدأ في شهر يوليو القادم، مؤكداً على حرص الشركة على إزالة العقبات التي تواجه تحقيق إنتاجية عالية.

وأشار قناوة لعدم جدوى المحالج الاقتصادية في ظل تدني الإنتاج فضلاً عن مشكله انقطاع التيار الكهربائي واستحقاقات العمالة، موضحاً أن الشركة تمتلك عشرة محالج منها 2 بمدينة ربك واثنان آخران بالفاو إلى جانب 4 بالجزيرة ، مشيراً إلى الدور الرائد للقطاع الخاص في تحريك العملية الإنتاجية .

وقال إن الشركة تعمل على تنشيط قطاع الاستثمار، مبيناً جهودها لتطوير مخازن بورتسودان إلى جانب إيجاد قيمة مضافة لمنتجات الأقطان بالبلاد، مؤكداً إعداد دراسة جدوى نوعية في مجال الاستثمار دفعت بها الشركة لمؤتمر السودان بباريس الذي عقد هذا الشهر، مشيراً إلى أن هنالك إمكانات للاستفادة من التريكو لتغليف بالات القطن بدلاً عن الخيش الذي يستورد بمبالغ كبيرة، كاشفاً عن أن شركة السودان للأقطان تمتلك ماكينة لإعداد بذور القطن والذرة والقمح وزهرة الشمس .

السوداني