وقفة احتجاجية لتجمع مزراعي الجزيرة في الثاني من يونيو





دعت تنسيقية تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل المزارعين للخروج والدفاع عن الحقوق والمكتسبات في الثاني من يونيو المقبل ببركات ، وقالت في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه (الدريهمات التي ينتظرها المزارع من عائد القمح لم تصرف الا لعدد محدود) ، واستنكرت اللجنة القرارات الخاصة بحظر القمح والتي وصفتها بالهوجاء، وأنها جعلت القمح ارخص السلع ، واوضحت ان القنوات هي الاخرى لم تطهر، واضافت : لم نر ولاكراكة واحدة على طول الجزيرة وعرضها ، وانقطاع الماء اول مارس تسبب في خروج ثلث مساحة القمح من دائرة الإنتاج والإنتاجية وكذا المحاصيل الشتوية الأخرى ، ولفتت لعدم توفر الجازولين وارتفاع أسعار التحضير.

مدني:مزمل صديق

صحيفة الجريدة