بعثة الأهلي المصري تتلقى نبأ حزينا بعد التتويج بالسوبر الإفريقي





تلقت بعثة الأهلي المصري لكرة القدم في قطر، نبأ حزينا، عكر صفو الاحتفالات بالسوبر الإفريقي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي 2-0، أمس الجمعة.

ووفقا لموقع “kooora”، فقد توفيت والدة المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي، سامي قمصان، وهو الأمر الذي جعل احتفالات الفريق بكأس السوبر، تقتصر على لحظة التتويج فقط.

وأكد المصدر، أن رئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، طلب إلغاء الاحتفالات في فندق الإقامة بقطر، لمراعاة شعور سامي قمصان، الذي انتابته حالة من الحزن الشديد على والدته.

وقدم الأهلي عبر موقعه الرسمي، تعازيه لسامي قمصان قائلا: “محمود الخطيب، رئيس الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، واللاعبون، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن سامي قمصان، مدرب الفريق، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، التي وافتها المنية مساء اليوم (أمس الجمعة)”.

وأكمل: “ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

المصري اليوم