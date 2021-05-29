نصر الدين مفرح في السعودية





وصل إلى المملكة العربية السعودية، السبت، وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، في زيارةٍ رسميةٍ تستغرق عدّة أيامٍ.

ويرافق مفرح وكيل الوزارة سليمان مهدي بشّار، والأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامية عبد العاطي أحمد عباس.

وتأتي الزيارة تلبيةً للدعوة الرسمية التي قدّمتها حكومة المملكة العربية السعودية لبحث أوجه التعاون المشترك مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة ومناقشة عدد من القضايا والمشروعات التي تتعلق بأمر الدعوة والأوقاف.

باج نيوز