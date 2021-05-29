والي الخرطوم: أعمال التجهيز للخريف ما زالت جارية





كشف والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، عن أنّ استعدادات ولايته لخريف العام الحالي، بدأت منذ مارس الماضي، بعد تشكيل اللجنة العليا لطوارئ الخريف من الجهات المختصة الماضي.

والسبت، عقد والي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر، مؤتمرًا صحفيًا، استعرض خلاله استعدادات الولاية لخريف2021.

وقال نمر، بحسب وكالة السودان الرسمية، السبت، إنّ أعمال التجهيز ما زالت جارية وفق ما تمّ التخطيط له لصيانة وتأهيل المصارف، معالجة التصريف، تدعيم التروس الواقية من السيول وصيانة التروس النيلية عقب رصد وتحديد مناطق الهشاشة وارتكازات الدفاع المدني.

وأضاف” شبكة المصارف بالولاية يبلغ طولها الكلي 1,643.14 كلم وهي مصارف رئيسية ووسيطة وان المصارف المشيدة منها تبلغ 355.14 كلم”.

باج نيوز