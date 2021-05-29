غرفة منتجي الألبان تعلن فشل جهود وقف إنهيار القطاع





أعلنت غرفة الألبان بإتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني فشل كل المحاولات والتحركات التي قادتها مع وزيري الثروة الحيوانية والزراعة والغابات لإيقاف التدهور المريع لقطاع الألبان واللحاق بتمكينه بالحد الأدنى من الخسائر من مواصلة الإنتاج والمحافظة على الأبقار المنتجة وإستمرار تشغيل العمالة. وانتقدت الغرفة تجاهل القطاع وعدم تدخل حكومة الفترة الانتقالية لمعالجة مشاكل القطاع رغم أهميته الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية. وقال رئيس الغرفة محمد عثمان عوض الكريم كردي فى تصريح (بحسب سونا) اليوم إن القطاع ظل في حالة تدهور سريع ومريع منذ العام ٢٠١٦، إلا أنه وفي الثلاثة أشهر الأخيرة تفاقمت حالة التدهورلمشاكله المتعددة في ظل فشل جميع المجهودات التي بذلتها الغرفة للمعالجة الذي كان يستوعب ما لا يقل من ١٠٠ ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة. واشار رئيس الغرفة الى إرتفاع تكلفة الإنتاج بالقطاع بنسبة أكثر من ٦٠ % مع زيادة طفيفة في سعر اللبن، وقال إن سعر طن العلف المركز ارتفع من 90 ألف جنية الى 130 ألف جنيه وارتفع طن البرسيم من 30 ألف جنية الى 70 ألف جنيه وارتفاع فدان ابو سبعين من 50 ألف جنيه الى 150 ألف جنية وجوال سماد اليوريا الى 11 ألف جنية من 6 ألف جنية الى جانب إنعدام تام لعصب الإنتاج بالقطاع ممثلاً فى الجازولين و المتوفر بالسوق السوداء بواقع 65-70 ألف جنية للبرميل. وجدد كردي التأكيد على خروج كافة المنتجين الحقيقيين للألبان من أصحاب المزارع التي تلتزم بالإنتاج الصحي وفق الإشتراطات والمواصفات الصحية لسلعة اللبن من سوق الألبان وإتجاههم لبيع الأبقار المنتجة للذبيح لتفادي المزيد من الخسائر وتسريح العمالة المباشرة وتوقف عمل العمالة الغير مباشرة، وقال “لاعلاقة للغرفة بما يتم تسويقه من الألبان للبيع بولاية الخرطوم والجودة المطلوبة والإشتراطات الصحية المطلوبة لطرحه بالأسواق”.

الخرطوم (كوش نيوز)