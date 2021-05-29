وزير التجارة يقف ميدانيا على اسعار السلع بسوق ابو حمامة





وقف وزير التجارة والتموين الأستاذ علي جدو آدم خلال جولته اليوم بسوق أبو حمامة بالخرطوم على أسعار السلع التموينية، و إستمع الى التجار حول أسباب إرتفاع الأسعار والمشاكل التي تواجههم. وأكد الوزير في تصريح (بحسب سونا) ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك ومراجعة الأسعار ، مبيناً وجود إنحرافات فى السوق، وأشار إلى أن البيع يجب أن يكون وفقاً للقانون بتدخل الدولة ووضع الأسعار. وقال الوزير إن هذه الزيارة تمهيدية وسوف تتبعها زيارات أخرى لبقية الأسواق ، مبيناً أن وجود الوسيط يشكل عبئاً على المواطن ويرفع الأشعار. وشدد على ضرورة متابعة السلع من موقع الإنتاج الى أماكن البيع ، ووضع ديباجة توضح الأسعار. وأضاف أن الوزارة وكافة الجهات المعينه تعمل بجهد كبير لتوفير السلع بأسعار في متناول المواطن ، مؤكداً وضع رقابة الأسواق والتوعية ، ووجه المواطن باللجوء للدولة والتعاون مع النقابات لحفظ حقوقه.

الخرطوم (كوش نيوز)