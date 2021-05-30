وزير التجارة يعلن انطلاق حملة الرقابة على الأسواق بالخرطوم مطلع يوليو





أعلن وزير التجارة والتموين علي جدو آدم عن بداية إنطلاق الحملة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار مطلع يوليو القادم بولاية الخرطوم وتستمر في باقي الولايات ، وقال جدو إن الحملة تشمل جميع الأسواق بولاية الخرطوم للوقوف على الأسعار بموجب قانون تنظيم التجارة والقرار رقم 104 وقانون حماية المستهلك والمنافسة منع الاحتكار.

وأكد أن جميع القوانين تعطي الوزارة الحق في التدخل في حالات عدم انضباط الأسعار، ونوه الى أهمية توعية المواطن بحقه حتى يلجأ للدولة متى ماشعر بأن هنالك ممارسة غير مضبوطة بالسوق بتقديم شكوى للجهات المهنية، وأوضح جدو أن من حق الدولة تحديد الأسعار التأشيرة بموجب قانون حماية المستهلك وفقاً للمادة (4)، مشيراً لوجود فنيين مختصين بوزارة التجارة والتموين لتحديد الأسعار ووضع ديباجات، فضلاً عن معرفة تكاليف الإنتاج وتحديد الأرباح التى تترواح مابين (5 الى -15 %) ، وذكر أن تطبيق هذا النموذج سيبدأ بمدينة ود مدني.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة