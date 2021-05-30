مانشستر سيتي يسجل طفلا سودانيا في الخامسة من عمره





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله طفل سوداني يحكي قصة تسجيله ومشاركته في فريق مانشيستر سيتي وهو في الثامنة من عمره.

وبحسب (كوش نيوز) فقد ذكر الطفل إنه لم تتح له فرصه لزيارة السودان ولكنه يطمع في أن يشارك في إحدى الفرق السودانية، من جهته أوضح الطفل قصة مشاركته في الفريق حيث قال إنه تم اكتشافه من قبل مانشيستر سيتي عندما كان يبلغ عمره الخمس سنوات وهو الآن مدافع ولاعب الوسط بالفريق. العديد من ردود الافعال الإيجابية حظي بها الطفل حيث أبدى الشباب السودانيون إعجابهم بالطفل وموهبته التي تم اكتشافها منذ صغره. فيما علق البعض الآخر قائلاً ( لو عايز تتقدم وتتطور إياك أن تزور السودان).

صحيفة السوداني