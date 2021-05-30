وجدي صالح ينفي هروبه الى خارج السودان





إنتشرت إشاعات متنوعة عن عضو لجنة تفكيك نظام 30 يونيو الأستاذ وجدي صالح وجدي صالح تحدثت عن هروبه خارج السودان وحصوله على أموال غير مشروعة من مصادرة أعمال منظمة الدعوة السلامية وشركة بتروناس. يوم الأحد نفي وجدي صالح تلك الإشاعات وقال بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (لن تفت الشائعات التي يطلقها من تبقى من فلول النظام المباد من عضد أعضاء لجنة التفكيك و إكمال اللجنة لمهامها . نجدد قسمنا بأداء الواجب الملقى على عاتقنا بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو إقتصادياً وسياسياً وقانونياً لتعبيد الطريق نحو دولة الرفاه والحرية والسلام والعدالة . والنصر حليف شعبنا).

الخرطوم (كوش نيوز)