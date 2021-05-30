وجدي صالح يتفقد مطابع السودان للعملة





لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة

تصـــريح صحفـــي

((حول حريق شركة مطابع السودان للعملة المحدودة))

شب حريق صباح اليوم بمطابع السودان للعملة المحدودة والتي هي أحد أهم أقسام بنك السودان المركزي والمسئولة عن طباعة أوراق النقد السودانية والمطبوعات الحكومية ذات الطبيعة السرية، وقد تم اكتشاف الحريق في الساعات الأولى من الصباح، بالطابق الثالث الذي يحوي مكاتب الإدارة المالية والارشيف.

خف لمكان الحريق أعضاء اللجنة العليا للتفكيك صلاح مناع ووجدي صالح، حيث كان أيضاً بموقع الحريق مدير شرطة الدفاع المدني، ومدير شرطة محلية الخرطوم، ووكيل نيابة الخرطوم شمال، وقيادات الشرطة والدفاع المدني.

تشير لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، أن اللجنة الفرعية للجنة التفكيك ببنك السودان المركزي قد بدأت قبل أيام بأعمال مراجعة واسعة داخل شركة مطابع السودان للعملة، محل الحريق، وقد شرعت جهات الاختصاص في فتح تحقيق حول ملابسات الحادثة.

إعـلام اللجنـة

٣٠ مايو ٢٠٢١