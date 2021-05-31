كشف تاريخ وأجندة أخطر اجتماع لاتحاد الكرة





تفيد متابعات الصيحة أن الاتحاد السوداني لكرة القدم سيعقد اجتماعه القادم والذي يحمل الرقم “٢٠” في دورة المجلس الحالية يوم الأحد الموافق “١٣ يونيو ٢٠٢١م” في الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الاتحاد بالخرطوم.

وبحسب مصادر “الصيحة”، فإن الأجندة الأساسية التي سيناقشها الاجتماع ليقرر حولها ستتمثل في ثلاث قضايا أساسية الأولى “قضية جمعية ٢٧ مارس” الخاصة بنادي المريخ والثانية “تسمية الممثلين أفريقياً” بعد التأمين في وقت سابق بالتمرير على تمديد الموسم في الوقت الذي أكد فيه الكاف أن يوم “٣٠ يونيو” هو آخر يوم متاح للاتحادات الوطنية لتسمية أنديتها المشاركة أفريقيًا، فيما سيكون موعد فترة الانتقالات الرئيسية من ضمن الأجندة في ظل تحديد “الكاف” الفترة من الأول إلى العاشر من يوليو كموعد لتسليم الأندية المشاركة قارياً لكشفها الإفريقي “مجاناً”.. مع إمكانية إضافة لاعبين للكشف في الفترة من “١٠٢٠ يوليو” نظير “٢٥٠ دولارا” لكل لاعب يتم إضافته مع فترة إضافة أخيرة من “٢٠٣٠ يوليو” مقابل “٥٠٠ دولار” للاعب الذي تتم إضافته مع التنويه إلى أن من تتم إضافتهم في الفترة الأخيرة لا يحق لهم المشاركة إلا من الدور الثاني.

ناصر بابكر

صحيفة الصيحة