فيلود: التوقف الطويل أثر على الأداء وجاهزية اللاعبين تراجعت





امتدح المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم هوبير فيلود عودة النشاط من جديد واستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز مشيراً لأن تراجع الأداء في الجولات التي لعبت مبرر بالنظر لفترة التوقف الطويلة.

المدرب الفرنسي الذي بدا سعيداً بعودة النشاط أدلى بتصريحات للمكتب الإعلامي للاتحاد السوداني لكرة القدم قال فيها: الدوري انطلق من جديد وهذا أمر جيد وإيجابي وأفضل للمنتخب الوطني لأن لاعبينا توقفوا لفترة طويلة عن لعب المباريات التنافسية ثم أتى شهر رمضان واستمر توقف النشاط الأمر الذي أثر على جاهزية اللاعبين..

وأضاف المدير الفني لصقور الجديان: انخفاض الأداء ونقص جاهزية اللاعبين ومشاكل الحركة داخل الملعب كلها ملاحظات كانت واضحة على الجولات التي لعبت وهو أمر طبيعي بالنظر لأن اللاعبين توقفوا لفترة طويلة عن لعب المباريات التنافسية لكني أتوقع أن تشهد الفترة القادمة تحسناً كبيراً في الأداء مع استمرار النشاط واستمرار أداء المباريات والمهم بالنسبة لنا أن الدوري قد عاد لأن استئناف النشاط واستمراريته ستفيد المنتخب الوطني بشدة.

صحيفة الصيحة