“اختبار أخير” يحدّد مصير عماد الصيني بشأن التدريبات





يحسم”اختبار أخير” يخضع له لاعب المريخ عماد الصيني، مصيره من العودة إلى التدريبات من عدمه مع الفريق.

وقال لاعب المريخ، عماد الصيني، في تصريحاتٍ خاصة لـ”باج نيوز”، إنّه سيجري اختبارًا أخيرًا تحت إشراف مدرب الأحمّال إسلام، الأثنين، للوقوف على الإصابة، لتحديد عودته إلى التدريبات الجماعية من عدمها.

وأشار الصيني إلى أنّه تعرّض إلى إصابة في العضلة الضامة، وأثبتت الفحوصات الطبية التي أخضع لها في مصر عدم إصابته بقطعٍ في العضلة الضامة.

وأضاف” عدت وتدرّبت بصورة طبيعيةٍ، ولكنّ الآلام عاودتني، وتمّ إجراء فحوصاتٍ طبيةٍ جديدة، لتأتي النتيجة بوجود قطعٍ في العضلة الضامة”.

وتابع” الطبيب منحني برنامجًا تأهيليًا امتدّت لما يقارب الـ20 يومًا، وسيتمّ تحديد عودتي للتمارين الجماعية خلال ساعات”.

باج نيوز