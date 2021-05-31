الفلول ينصِّبون “المخلوع” مجدداً ومحللون يحملون الحكومة المسؤولية





اعتبر قيادات بالحاضنة السياسية للحكومة ومحللون، تمكن مؤيدي النظام البائد من عقد اجتماع لشورى حزبهم المحلول تحدياً صارخاً للثورة والحكومة وللدولة برمتها، محملين الجهاز التنفيذي المسؤولية باعتباره مسؤولاً عن الأمن والشرطة، لافتين إلى أن التساهل في التعامل معهم وتأخير القضايا في مواجهتهم من النيابة العامة جعلهم يرفعون أصواتهم وأعناقهم، بل إن بعض هؤلاء قادة كتائب، ومطلوبون على ذمة قضايا، إلا أنهم ما زالوا طلقاء، وهذا تقصير يجب مساءلة المتسببين فيه. وقالت مصادر عليمة وذات صلة بالملف(بحسب الحراك) إن الاجتماع الذي عقده الفلول في سرية تامة، ونفذ بحرص شديد ضم عناصر تعمل بمؤسسات الدولة، ويقومون بمقام الأعضاء النشطين وحلقة الوصل بين خلايا الحزب المحلول وأجهزة الدولة لقيادة الأعمال المعرقلة لعمل الحكومة الانتقالية، وقد قدمت العناصر تقريراً مفصلاً عن الحالة الاقتصادية وسير الأمور، وعملت العناصر على إجراء مقارنات بين البيانات الاقتصادية بعد الثورة، وهلل الحاضرون لما اعتبروه فشل الحكومة الانتقالية، داعين عضويتهم للاستعداد إلى الانتخابات المقبلة التي جزموا على المشاركة فيها، وكسب التيار الإسلامي العريض لها بحسب زعمهم.

الخرطوم (كوش نيوز)