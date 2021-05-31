اقتصاد وأعمال
الدولار يتخطى حاجز ال(500) و اجتماع طارئ للجنة التفكيك مع مدراء البنوك
واصلت أسعار العملات الأجنبية الارتفاع أمام الجنيه السوداني في السوق الموازي خلال تداولات اليوم “الاثنين” .
و قال متعاملون ل”باج نيوز” إن سعر بيع الدولار سجل (507) بينما سجل الريال السعودي (130) و الدرهم الإماراتي (136) .
و على صعيد متصل عقدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو و استرداد الأموال العامة اجتماع طارئ حول التطورات التي تحدث في سعر الصرف مع مدراء عموم البنوك بحضور وزيري الداخلية و الثقافة و الإعلام و محافظ بنك السودان المركزي .
باج نيوز