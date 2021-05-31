الحركة الشعبية شمال (الحلو) تطالب بتحويل العطلة الرسمية إلى يوم الأربعاء بدلاً من الجمعة





طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال (جناح الحلو)، في مسودة الاتفاق الإطاري لإيقاف الحرب وتحقيق السلام، في جوبا، طالبت بأن يكون يوم الأربعاء عطلة نهاية الأسبوع على مستوى الدولة.

وبرّرت الحركة الشعبية مطلبها بتحويل العطلة الرسمية من يوم الجمعة إلى الاربعاء: (لتجنُب التمييز ضد اي فرد أو مجموعة من قبل الحكومة القومية أو الإقليمية أو المحلية على أساس الدين أو المعتقد).

باج نيوز