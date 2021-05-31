قرار بتكوين لجنة استشارية هندسية لهيئة الطرق والجسور والحفريات بالجزيرة





أصدر الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة اليوم قرارا بتكوين اللجنة الإستشارية الهندسية لهيئة الطرق والجسور والحفريات بولاية الجزيرة وسمي القرار المهندس علي حمزة آدم رئيسا وعضوية المهندس حسن مصطفي و المهندس عمر محمد أحمد والمهندس محمد عابدين يوسف. وحدد القرار (بحسب سونا) مهام اللجنة بالإشراف علي صيانة وتأهيل الطرق الداخلية والطرق الجديدة والتأكد من ضبط المواصفات وتحرير شهادة التسليم للأعمال المتعلقة بالطرق والتوقيع علي شهادة الإنجاز المتعلقة بأعمال الطرق وإبداء الملاحظات لضرورة تجويد الأعمال الهندسية الخاصة بالطرق والمكملة لها.

الخرطوم(كوش نيوز)