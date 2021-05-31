حصة تدريبية للمريخ استعداداً لمواجهة السوكرتا





أجرى فريق المريخ حصة تدريبية عصر اليوم بملعبه بأمدرمان بإشراف المدير الفني لي كلارك و طاقمه المعاون.

و جاء المران و الذي شهد حضور “34” لاعباً استعداداً لمواجهة حي العرب بورتسودان بعد غدٍ “الأربعاء” في الجولة ال”17″ من الدوري الممتاز ، حيث اشتمل المران على الإحماء البدني و اللعب بالكرة بالإضافة إلى تنفيذ اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية .

و من المقرر أن يؤدي الفريق تدريب ختامي في الثامنة من صباح غداً الثلاثاء .

من جانبه قام مدير الكرة بالنادي بتسليم الجهاز الفني و نجوم المريخ حافز الفوز على هلال كادوقلي ، بمقر إقامة الفريق ب”فندق روانيا” بالخرطوم.

باج نيوز