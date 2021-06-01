التحالف: ادارة مشروع الجزيرة فتحت بلاغات ضد المزارعين بعد فشل الموسم الصيفي





أكد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل فشل الموسم الصيفي وكشف عن أن إدارة مشروع الجزيرة قامت بفتح بلاغات في مواجهة المزارعين لسداد تكلفة مدخلات الانتاج بدلاً من التعويض والاعتذار عن لازم الموسم الشتوى من معوقات وعراقيل.

وأرجع فشل الموسم الصيفي لعدم صيانة الترع والقنوات وتأخر مياه الري بجانب الزيادة التي وصفها بالخيالية في مدخلات الانتاج وعمليات التحضير فضلاً عن عدم توفر الجازولين والتمويل مما أدى لارتفاع التكلفة، وأشار في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه إلى أن ما تم تحضيره لا يتجاوز الـ٥%، وأوضح أن وجود قيادات المؤتمر الوطني في الإدارة والاقسام والتفاتيش والتي تمثل الحكومة العميقة تسعى جاهدة لتعطيل مسيرة الثورة، واعتبر أن التلاعب في الجازولين والتنازلات التي تحدث في الحواشات تمثل صورة من صور الاستغلال الجشع للمزارعين ، وذكر أن ايادي النظام السابق من المؤتمر الوطني والرأسمالية الطفيلية والشركات التعاقدية تحلم بتحويل المشروع لاقطاعيات بوضع الصعوبات والعراقيل أمام المزارعين .

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة