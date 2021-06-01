الهلال يؤدي مرانه الرئيسي لمواجهة أهلي مروي





ضاعف الجهاز الفني للهلال بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينهو وطاقمه المعاون من وتيرة الاستعدادات من خلال الحصة التدريبية التي عقدها الأزرق امس بملعبه، حيث أخضع الجهاز الفني، اللاعبين لتدريبات لياقة بدنية متنوعة ومن ثم ركّز على الجوانب التكتيكية لمدة طويلة من الزمن عمل من خلالها على رفع الأداء الهجومي وتكثيف الجرعات البدنية لبعض اللاعبين، وفي الجانب الآخر أخضع مدرب الحراس رباعي حراسة المرمى بقيادة علي عبدالله أبو عشرين، جمال سالم ،محمد النور أبوجا بالإضافة إلى كديابا لتدريبات تقوية عضلات وتدريبات بين الخشبات الثلاث، هذا وسيختتم الهلال وفق صحيفة السوداني تحضيراته الثلاثاء استعداداً لمباراة الجولة الثانية لمباريات القسم الثاني الثانية لبطولة الدوري الممتاز أمام الأهلي مروي عصر الاربعاء.

الخرطوم ( كوش نيوز)