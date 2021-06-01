الأمانة العامة لاتحاد الكرة تصدر جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة





أصدرت الأمانة العامة للاتحاد السوداني لكرة القدم SFA جدول أعمال وبنود اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقرر انعقاده عند الساعة “12:00” ظهر يوم الأحد 13 يونيو 2021 بمقر الاتحاد. ويشتمل جدول أعمال الاجتماع (بحسب سونا) على مناقشة 9 بنود، إضافة إلى مواضيع مقدمة من رئيس الاتحاد البروفيسور كمال شداد. وخُصص البند الأول لإجازة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم “19” بتاريخ 3 فبراير 2021، و البند الثاني لكيفية مشاركة الأندية في مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدمCAF، ومراعاة متطلبات التراخيص، إضافة إلى تقرير فترة التسجيلات الثانية أبريل 2021، وتكملة المسابقات التي ينظمها الاتحاد، وتحديد نهاية الموسم وفترة التسجيلات، بينما في البند الثالث الموقف المالي للاتحاد ودعم الاتحادات والأندية مالياً وعينياً. ويستعرض مجلس الإدارة في البند الرابع خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، للمحامي طارق حسن “خاص بنادي المريخ الخرطوم” بتاريخ 14 مايو 2021، وخطاب FIFA في ذات الخصوص بتاريخ 27 مايو 2021، وفي البند الخامس كأس العرب المنظمة من قبل FIFA والمقامة بدولة قطر، بينما البند السادس سيناقش تقرير أداء والتزامات المنتخب الوطني الأول والمشاركات القادمة ورئاسة البعثات، وأيضا المشاركات الخارجية النسوية على مستوى الأندية والمنتخبات. أما البند السابع فقد خصص للجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم بتاريخ 17 يونيو 2021، بمدينة جدة – المملكة العربية السعودية، وفي البند الثامن مذكرة عضو مجلس إدارة الاتحاد السيد مأمون بشارة بخصوص الاتحاد المحلي لكرة القدم الدويم، بينما يناقش البند التاسع تقرير اللجنة المكلفة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم “18” طارئ بتاريخ 20 أكتوبر 2020 لدراسة الشكوى المقدمة من نادي الفلاح عطبرة. وسيناقش الاجتماع عدة مواضيع مقدمة من رئيس الاتحاد البروفيسور كمال شداد بشأن تكملة عضوية مجلس الإدارة، ومشروع البحث عن المواهب، وحوسبة الاتحاد ومشروع المتطوعين، ومشروع FIFA Connect، واتفاقية الشراكة بين الاتحاد وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

الخرطوم (كوش نيوز)