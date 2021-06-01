محمد صلاح ينافس 7 نجوم على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز





أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ” اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في المسابقة للموسم المنصرم. وضمت قائمة المرشحين 8 لاعبين، على رأسهم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي سبق له الفوز بالجائزة عام 2018. والمرشحون الثمانية (بحسب روسيا اليوم) هم: محمد صلاح (ليفربول)، كيفن دي بروين، وروبن دياز (مانشستر سيتي)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، جاك جريليش (أستون فيلا)، هاري كين (توتنهام هوتسبير)، ماسون مونت (تشيلسي) وتوماس سوتشيك (وست هام يونايتد). يذكر أن مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم، فيما نال هاري كين جائزتي، هداف المسابقة برصيد 23 هدفا، وصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة بواقع 14 تمريرة.

الخرطوم (كوش نيوز)