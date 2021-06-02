كيف بايعت نورهان الدكتور حمدوك عند استلامه للسلطة في العام 2019؟





كتبت الإعلامية نورهان نجيب يوم 23 شهر أغسطس 2019

#ذكروني_بعد_سنه

قد بايعناك يا د.حمدوك

لإصلاح البلاد

وقد استلمت زمام الامور :

حيث الدولار = 70 جنيه

الريال السعودي = 18.40 جنيه

الجنيه المصري = 4.35 جنيه

قطعه الخبز = 1 جنيه

كيلو السكر = 40 جنيه

كيلو اللحمه الضان = 480

كيلو اللحمه العجالي = 300

كيلو البطاطس = 35

الدقيق = 50 جنيه

جالون البنزين = 28 جنيه

طلب الفول = 40 جنيه

رطل اللبن = 20 جنيه

تعرفه المواصلات اقلاها 5 جنيه واعلاها 20 جنيه

وقد استلمت زمام الامور يا ريس وهناك ازمة حاده

في الخبز والبنزين والمواصلات وهناك الكثير…

ومنذ هذه اللحظه الي بعد سنه سيعيد هذا المنشور نفسه وسوف نقارن

اي في عام 2020 شهر 8 يوم 22