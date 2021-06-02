عصر ومساء اليوم .. الهلال ينازل ملوك الشمال والمريخ في تحدي السوكرتا





يقص فريقا القمة الهلال والمريخ عصر ومساء اليوم الأربعاء شريط مباريات الجولة الثانية للدورة الثانية من الدوري الممتاز حينما يواجه الأزرق في الرابعة والنصف عصراً بملعب الجوهرة الزرقاء فريق الأهلي مروي، بينما يلتقي الأحمر في السابعة مساء فريق حي العرب بورتسودان بملعب القلعة الحمراء.

الهلال × الأهلي مروي

تتجه الأنظار في الرابعة والنصف من عصر اليوم لملعب الجوهرة الزرقاء الذي يحتضن مواجهة ساخنة بين ثاني الترتيب الهلال “٣٧ نقطة” والأهلي مروي الذي يحتل الترتيب الرابع برصيد “٢٧ نقطة” متأخرًا بفارق هدف وحيد عن صاحب الترتيب الثالث في مواجهة تتوفر لها كل عوامل الندية والتشويق والإثارة.

لقاء الفريقين بالدورة الأولى كان انتهى بالتعادل الإيجابي ويعمل الهلال اليوم على تحقيق الانتصار لاعتلاء الصدارة ولو بشكل مؤقت للضغط على غريمه التقليدي المريخ ولتحقيق الفوز الثاني توالياً بعد الفوز الكبير على حي العرب بورتسودان في الجولة الماضية برباعية الغربال الذي يتطلع للابتعاد أكثر وأكثر بصدارة الهدافين التي يحتلها برصيد “١٥ هدفاً” في سعيه لتسجيل رقم قياسي من الأهداف في النسخة الواحدة.. وينتظر أن يدفع البرتغالي ريكاردو فورموسينيو بذات التوليفة التي دفع بها في لقاء الجولة الماضية أمام السوكرتا.

بدوره، يعمل الأهلي مروي على مواصلة الظهور المميز في النسخة الحالية والمحافظة على المركز المتقدم لانتزاع إحدى بطاقتي التمثيل الإفريقي في مسابقة الكونفدرالية، وكان ملوك الشمال بقيادة مدربه الوطني فاروق جبرة دشن مشوار الدورة الثانية بفوز غالٍ على الأهلي الخرطوم بهدف نظيف ويتطلع لنتيجة مميزة أمام الهلال تدعمه في مشوار سباقه نحو “الكونفدرالية” مع التنويه إلى أن الفريق يفتقد خدمات حارسه ونجمه الأبرز أحمد بيتر بداعي الإيقاف بعد نيله الإنذار الثالث في لقاء الجولة الماضية أمام الأهلي الخرطوم ويعول الفريق على نجومه بقيادة ود أبوك ورامي كركتيلا والمخضرم علاء الدين يوسف.

المريخ × حي العرب

يتطلع المريخ للمحافظة على صدارته للدوري الممتاز حينما يواجه حي العرب في السابعة من مساء اليوم بملعب القلعة الحمراء في مواجهة يدخلها الأحمر وهو في صدارة الترتيب برصيد “٣٨ نقطة” بينما يملك حي العرب “٢٣ نقطة” ويقاتل من أجل انتزاع أحد مقاعد الكونفدرالية.

وينتظر أن يستعيد الإنجليزي لي كلارك خلال لقاء اليوم خدمات ثنائي الخط الخلفي صلاح نمر واديلي بينما يغيب عن المريخ مهاجمه الشاب الجزولي نوح بعد طرده بالورقة الحمراء الجولة الماضية إلى جانب عمار طيفور بداعي الإصابة بالإضافة إلى بقية الغيابات المستمرة طوال الفترة الماضية، ويعول الطاقم الفني على صانع الألعاب النيجيري طوني والمهاجم سيف تيري إلى جانب السماني الصاوي وبكري المدينة وينتظر أن تشهد توليفة الفريق اليوم ظهور وجوه جديدة من فريق الشباب بالنادي.

بدوره، يعمل حي العرب بورتسودان بقيادة مدربه الشاب صبري عبدالله على تدارك خسارته الكبيرة في الجولة الماضية أمام الهلال وتقديم أداء مختلف في لقاء اليوم يمكنه من حصد نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب

صحيفة الصيحة