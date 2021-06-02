طالبات الداخليات .. شكاوى علنية (الفول) و (الكسرة)





أبلغت عدد من الطالبات اللائي يقطنن بداخليات شهيرة وسط الخرطوم عن عدم مقدرتهن على توفير وجباتهن الأساسية اليومية نسبة لغلائها.. وأكدت عدد من الطالبات القادمات من ولايات بعيدة ولم يغادرن داخلياتهن في حديث لـ(خبرك) أن مصروفهن الشهري الذي ترسله لهن أسرهن لا يتجاوز العشرة آلاف جنيه وهي غير كافية، موضحات: كنا نتناول (الفول المصلح) في الفطور والعشاء ولكن بعد ارتفاع تكاليفه لجأنا لتناول (الفتة) لكنها كانت أكثر تكلفة ولا خيار آخر غير (الكسرة) إلا أننا وجدنا سعر (الطرقة) الواحدة 20 جنيها وهي لا تسمن ولا تغني عن جوع.

صحيفة الصيحة