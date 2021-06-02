رئيس مجمع الفقه : انتقلنا من دولة “الكيزان” إلى دولة المواطنة ويجب ألا نخوض في القضايا الخلافية





حذر مجمع الفقه الإسلامي، من الخوض في القضايا الخلافية واصفاً المرحلة الحالية بالمعقدة والحرجة والتي تتطلب التوافق التام بين جميع المكونات بالبلاد. وقال رئيس مجمع الفقه الإسلامي، عبدالرحيم آدم محمد، في حوار معه (بحسب الحراك) ـ يُنشر بالداخل ـ إن الإمام الراحل الصادق المهدي من المفكرين لعمل المؤسسة الوسطى التي تعمل على بحث ودراسة حل المسائل الشائكة، وتابع “مهمة المجمع هي إصدار الفتاوى وتبصير المواطن بماهو حلال وماهو حرام”، مشيراً إلى أنهم لا يصدرون فتوى دون طلب إفتاء من قبل الدولة، واستطرد آدم قائلاً: نحن مشكلتنا عدم فهم الواقع، وواقعنا الآن ليس كدولة الإنقاذ نحن نتحدث الآن عن دولة المواطنة التي يجوز فيها لغير المسلم أن يتخذ ما يراه، وإذا جاءنا مسلم وقال: أريد أن أتعامل بالربا سأقول له حرام ولكني لا أستطيع أن أقول للدولة هكذا لأن هذا ليس أمراً سياسياً بل أمر مواطن حلال وحرام في تعامله ومعيشته، فهذه النافذة التي يمكن أن تتوقع أنها تأتيك بالحلال من الرزق ونافذة أخرى على الأقل بها شبهة حتى إن لم نقل حراماً بها. وقال آدم، لا يوجد ناشط سياسي بالمجمع في الوقت الحاضر فالوضع تغير.

الخرطوم (كوش نيوز)