امريكا: نقف مع السودانيين لمحاكمة المسؤولين عن أعمال العنف





نشرت سفارة الولايات المتحدة الامريكية بيانا صحفيا حيت فيه ذكرى الفض العنيف لاعتصام المدنيين من امام القيادة العامة في عام 2019 والذي ادي لاستشهاد وجرح المئات من المدنيين العزل وقالت السفارة في البيان المنشور على صفحتها في فيسبوك (بحسب سونا)“تُحيي سفارة الولايات المتحدة الذكرى الثانية للفض العنيف للمتظاهرين في الخرطوم في 3 يونيو 2019 ، والذي أسفر عن مذبحة لأكثر من 100 مدني عزل وخلف مئات الجرحى.” و اضاف البيان ان الولايات المتحدة الامريكية تقف إلى جانب الشعب السوداني في مطالبة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف “ونشجع المتظاهرين على البقاء سلميين والحكومة على تنفيذ تدابير أمنية مناسبة لضمان سلامتهم.” واشار البيان الى دعم الولايات المتحدة الشعب السوداني في سعيه لتحقيق الحرية والسلام والعدالة وتقيم شراكة وثيقة مع الحكومة لبناء سودان ديمقراطي حر ومزدهر.

الخرطوم(كوش نيوز )