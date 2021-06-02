كهرباء السودان تستقبل أول توربينة رياح ببورتسودان





استقبلت شركة كهرباء السودان القابضة بميناء بورتسودان أمس، المعدات الفنية لمشروع طاقة الرياح التجريبي بدنقلا، والذي يُعد اللبنة الاساسية للمشروعات الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة التي تعتزم الشركة القابضة تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وقال مدير مشروع طاقة الرياح التجريبي بدنقلا، المهندس مأمون عمر أحمد، إن المشروع يُعد من المشاريع المهمة التي تقوم بتنفيذه كهرباء السودان القابضة بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع طاقة الرياح، مبيناً أن المشروع يهدف إلى زيادة المعرفة الفنية والإدارية للعاملين في قطاع الكهرباء، لا سيما في مجال طاقة الرياح الذي يُعد نسبياً من المجالات الجديدة في السودان، مؤكداً أن أهمية المشروع تبرز في إثبات الجدوى الفنية والاقتصادية واللوجستية بالإضافة للإمكانات الفنية والبشرية التي يتميّز بها السودان في هذا الصدد، وأضاف: تنفيذ الأعمال المدنية بالمشروع بواسطة الإدارة العامة للطاقات المتجددة بكهرباء السودان القابضة، مُشيراً إلى أن تصنيع المعدات الفنية لمشروع محطة دنقلا للرياح قامت به شركة EWT الهولندية، بينما تقوم الشركة الألمانية TRACTEBEL بمهام الاستشاري، كما تعد كهرباء السودان القابضة المالك للمشروع.

الخرطوم ( كوش نيوز)