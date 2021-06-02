خلال لقائه بنسودا .. البرهان يؤكد ثقته في الأجهزة العدلية السودانية





أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ثقته في الأجهزة العدلية السودانية و قدرتها على إحقاق الحق و رد المظالم و الحقوق للضحايا و المظلومين.

جاء ذلك خلال لقائه فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، الأربعاء و بحسب إعلام المجلس السيادي فقد شدد البرهان على التعاون التام للأجهزة العدلية و القضائية لإقامة العدالة و محاسبة المطلوبين وفق أنظمة المحكمة الجنائية الدولية .

من جانبها قالت بنسودا في تصريح صحفي عقب اللقاء إنها اطلعت البرهان على نتائج زيارتها لإقليم دارفور و معسكرات النزوح و وقوفها على الأوضاع الأمنية و المعيشية للنازحين .

باج نيوز